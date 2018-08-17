Рестораны Петербурга пострадали от песен Бузовой

Продюсерская компания Archer Music Production судится с ресторанами, клубами и барами Петербурга из-за незаконного использования песен своей подопечной — певицы и звезды реалити-шоу Ольги Бузовой.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, за одну незаконно проигранную песню правообладатели требуют 116 тыс. руб.

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Так, ресторан Del Mar вынужден заплатить 232 тыс. руб. из-за воспроизведения записей «Мало половин» и «Под звуки поцелуев». Аналогичные штрафы наложены на еще один бар, а также магазин с CD- и DVD-дисками.

Сейчас в суде рассматривается еще несколько аналогичных исков.

Ранее Ольга Бузова рассказала о новых чувствах к бывшему мужу, полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову.