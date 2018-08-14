В Совфеде рассказали, какой прием ждет Вайкуле в Крыму

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в интервью ФАН дал оценку решению певицы Лаймы Вайкуле не ездить с концертами в Крым, пока с России не будут сняты международные санкции.

Цеков обратил внимание на то, что санкции не мешают Вайкуле выступать в других субъектах Российской Федерации.

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По словам Цекова, заявившая о нежелании выступать в Крыму «ни за какие гонорары», поскольку европейцам это якобы «запрещено», артистка оскорбила крымчан. «Разве крымчане — не европейцы? Разумеется, европейцы. Также важно понимать, что Евросоюз не запрещает Вайкуле посещать Крым. На полуострове уже побывало очень много представителей европейских государств, и никаких последствий после этих визитов не последовало. Единственная страна, которая реагирует на эти поездки — это Украина», — размышляет парламентарий.

Он добавил, что если певица извинится, заявит, что уважает права жителей полуострова и их выбор присоединиться к России и выйти из состава Украины. «Тогда, возможно, жители Крыма пожелают, чтобы она приехала к нам и выступила. Однако учитывая произошедшее, сомневаюсь, что ее здесь ждет теплый прием», — заключил Сергей Цеков.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.