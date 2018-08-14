Толкиен вдохновил Мартина на убийство героев «Игры престолов»

По подсчетам фанатов, в сериале HBO «Игра престолов» умерло 150 тыс. персонажей, включая главных героев. Автор легшей в основу фантастического сериала книжной саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин в новом интервью объяснил, когда полюбил убивать героев своих произведений.

В шоу The Great American Read на канале PBS Джордж Мартин признался, что на него очень повлияла книга Джона Толкиена «Властелин колец», в частности, описанная в ней смерть волшебника Гэндальфа.

Реклама

«Раз — и Гэндальф умирает! Не могу объяснить, какое влияние это оказало на меня в 13 лет. Гэндальфа нельзя убить! Конан же не умер в книгах о Конане? Толкиен сломал это правило, и я всегда буду любить его за это», — поделился писатель.

По его словам, если умирает главный герой, умереть может кто угодно, и это идет на пользу впечатлению от книги. «Конечно, под впечатлением от этого развилась моя собственная страсть к внезапному убийству персонажей», — заключил он.

Ранее была уточнена дата выхода последнего сезона «Игры престолов».