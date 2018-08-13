В США вспомнили про «странного» советского Винни-Пуха

Обозреватель The Daily Beast Наталья Винкельман в свете проката фильма «Кристофер Робин» рассказала о «смешном и странном» Винни-Пухе из советского мультфильма, сравнив персонажей с диснеевскими.

По словам журналистки, мультфильмы Федора Хитрука представляют собой «более простой, странный и смешной» взгляд на знакомые с детства истории. В отличие от «забавного и уютного» медвежонка из американского мультфильма, советский Винни-Пух — «шутник и проныра», который часто ломает четвертую стену. При этом Винкельман отметила, что Пятачок из советских мультфильмов еще более милый, чем его диснеевский «собрат».

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По замечанию Винкельман, самой странной и, возможно, самой веселой частью советских мультфильмов являются песни, тексты которых настолько безумные, что становятся глубокими и сложными для понимания, а еще более странными их делает скрипучий голос Винни-Пуха.

Ранее сообщалось, что студия Disney опубликовала новый трейлер фильма «Кристофер Робин».