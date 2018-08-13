Sun: Арета Франклин при смерти

Американская соул-певица Арета Франклин очень «тяжело больна» и находится при смерти. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, Франклин «попрощалась» с близкими в своем доме в Детройте.

Как отмечается, певица более восьми лет борется против рака.

При этом родственники Франклин «призывают» поклонников певицы молится за нее.

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В феврале прошлого года сообщалось, что «Королева соула», американская певица Арета Франклин объявила о завершении карьеры.

По ее словам, она не планирует полностью прекращать работу на пенсии.