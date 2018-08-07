Адвокат рассказал об аресте судом недвижимости Петросяна и Степаненко

Хамовнический районный суд Москвы принял решение о наложении ареста на недвижимое имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках принятия обеспечительных мер, сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, передает RNS.

По его словам, это является нормальной практикой в рамках обеспечительных мер для того, чтобы никто из супругов не мог что-либо продать. Он также отметил, что стоимость имущества не была определена.

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По его словам, в основу решения ляжет конечная оценка стоимости недвижимости супругов.

Ранее сообщалось, что Степаненко отказалась от дорогостоящей квартиры Петросяна.