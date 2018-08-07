Полиция начала проверку по факту драки с участием Сами Насери

В пресс-службе управления МВД заявили, что полиция проводит доследственную проверку по факту драки в караоке-баре с участием французского актера Сами Насери. Об этом сообщает РИА «Новости».

В полиции рассказали, что 5 августа к ним поступил вызов о конфликте в баре в Старопименовском переулке. Прибывшие на место правоохранители установили, что в ходе словесного конфликта неизвестный мужчина ударил Насери, после чего скрылся с места происшествия.

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«Пострадавший обращался в медучреждение, после оказания помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК (уголовно-процессуального кодекса) России», — сказали в пресс-службе.

Также в полиции отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о причине драки с участием Сами Насери.