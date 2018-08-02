Ахеджакова отказалась комментировать обвинения в «терроризме»

Актриса Лия Ахеджакова в беседе с ФАН отказалась комментировать собственное интервью, в котором пожаловалась, что она теперь «террористка»

«И вы тут же к этому Крыму! Вы задаете провокационные вопросы», — отрезала она, отказавшись рассказывать, почему ее могли назвать «террористкой» «Меня тысячу раз уже «разводили». Пора быть бдительной!» — заключила она.

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Ранее в одном из юбилейных интервью Лия Ахеджакова сказала, что теперь она – «террористка» и «враг народа» по отношению к Крыму. В той же беседе она подчеркнула, что не поддерживает присоединение Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.