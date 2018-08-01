Полиция выяснила обстоятельства похищения кота Бегемота

Московская полиция инициировала проверку по факту пропажи штатного сотрудника «Булгаковского дома» — черного кота Бегемота — и выяснила обстоятельства похищения, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в полиции, 1 августа поступило заявление от представителя музейного учреждения Москвы о хищении живого кота из здания учреждения. «В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками службы участковых уполномоченных ОМВД России по Пресненскому району пропавшее животное было найдено в подсобном помещении одного из соседних домов. Выяснилось, что прохожая увидела на улице напуганное животное и хотела его приютить», — рассказали в пресс-службе, подтвердив, что сейчас животное, названное в честь одного из персонажей Михаила Булгакова, вернулось в музей.

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Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сотрудники музея сообщили, что кот Бегемот был подброшен к Театру Моссовета.