Кобзона в больнице навестила Валентина Терешкова

Жена народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала о том, что его в больнице навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, передает РИА «Новости».

«Валентина Владимировна — да, она приходила в больницу в минувшую пятницу — столько перечисляла фамилий, кто волнуется, передает приветы, что у меня даже в голове не уложилось… Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен… И от Алексея Архиповича Леонова все время к нам приходят добрые слова», — рассказала Нелли Кобзон.

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Она также добавила, что никому никаких заявлений по поводу здоровья Кобзона не делает и никогда не делала, поскольку здоровье человека — «это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей».

Ранее сестра Иосифа Кобзона Гелена опровергла данные СМИ о том, что ее брат находится в коме.