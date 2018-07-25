Монеточка вслед за «Элизиумом» отказалась петь на «Нашествии»

Певица Монеточка отменила свой концерт на рок-фестивале «Нашествие-2018».

«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на Нашествии, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», — такое обращение оставила певица на своей официальной странице «ВКонтакте».

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Ранее коллективы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум» заявили, что не будут участвовать в фестивале из пацифистских соображений — их не устроили тематические зоны и призывной пункт Минобороны на территории фестиваля. Монеточка причин отказа от выступления не назвала.

Рок-фестиваль «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. Всего в лайнапе заявлено около 150 групп.