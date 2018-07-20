Четверым предъявили обвинения по делу об убийстве рэпера XXXTentacion

Большое жюри штата Флорида предъявило обвинения четверым по делу об убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой), передает Hollywood Reporter.

Помимо этого, 24-летнему Дедрику Ульямсу, 22-летнему Майклу Боутрайту, 20-летнему Трейвону Ньюсому и 22-летнему Роберту Аллену были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении.

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По версии следствия, Боутрайт и Ньюсом вступили в конфликт с Онфроем, после чего вступили в перестрелку. Ульямс был арестован спустя два дня. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать Аллена и Ньюсома.

Ранее сообщалось об аресте второго подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion.