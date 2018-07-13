Этуш находится в одной из московских больниц под наблюдением врачей

Народный артист СССР Владимир Этуш находится под наблюдением врачей в одной из больниц Москвы, врачи оценивают его состояние как стабильное, заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, передает РИА «Новости».

«Владимир Абрамович был на отдыхе с женой в Италии и неважно себя почувствовал, они решили вернуться обратно на всякий случай и прямо из аэропорта поехали в одну из московских больниц. Учитывая почтенный возраст, врачи приняли решение, что надо остаться под наблюдением. Состояние Владимира Абрамовича оценивается как стабильное, он не в реанимации, в обычной палате, супруга находится с ним», — сказал Крок.

Этуш отметил 95-летний юбилей 6 мая, в связи с чем президент Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. Этуш является ветераном Великой Отечественной войны. В 1941 году он записался добровольцем на фронт, позже был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Получив тяжелое ранение, он был комиссован, а после войны окончил актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина. Сыграл в таких известных картинах, как «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Иван Васильевич меняет профессию».