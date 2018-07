Умер Клод Ланцман

В возрасте 92 лет скончался известный французский режиссер-документалист Клод Ланцман, сообщает The Guardian.

Самой известной киноработой Ланцмана стал фильм «Шоа» — девятичасовая документальная лента о фашистских лагерях смерти, над которой он работал с 1974 по 1985 год.

Сын русских евреев-эмигрантов, он был рожден в Париже в 1925 году. После войны поступил в Сорбонну. В 1952 году познакомился с Симоной де Бовуар, стал ее любовником и присоединился к команде ее журнала Les Temps Modernes, который писательница выпускала вместе с Жаном-Полем Сартром.

Будучи журналистом, Ланцман освещал политические проблемы 1950-1960-х годов, писал длинные статьи об Израиле, Северной Корее и Тибете. Осуждал политику Франции в отношении Алжира, добившегося независимости в 1962 году.

