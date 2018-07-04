Умер Аслан Алборов

Во Владикавказе скоропостижно скончался участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов, сообщил у себя в фейсбуке директор театра КВН Сослан Плиев.

Подробностей гибели 34-летнего КВН-щика Плиев не раскрыл — деталей он не знает. «Знаю только что когда уходят молодые, талантливые люди, это боль, которая будет всегда. На том свете уже много людей из КВНа...» — написал он.

Сборная Северной Осетии-Алании «Пирамида» выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. Команда участвовала в фестивале КВН в Юрмале в 2009 году и Летнем кубке КВН в 2010 году. СМИ также сообщают, что в конце июня артист участвовал в конкурсе-выставке «Кавказ мастеровой», проводившемся в рамках VIII Международного фестиваля «Горцы».