В посмертном клипе рэпер XXXTentacion восстает из гроба

На youtube опубликован клип на песню SAD! двадцатилетнего рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой), который был застрелен 18 июня в Майами в ходе вооруженного ограбления.

Видеоролик был снят при жизни американского музыканта. По сюжету клипа рэпер оказывается на собственных похоронах, где он восстает из гроба и начинает бороться с самим собой. Завершается запись титром «Да здравствует принц Х».

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Автором клипа и его креативным директором указан сам музыкант.

Ранее сообщалось, что американская полиция произвела арест подозреваемого в убийстве рэпера. Также позднее XXXTentacion стал первым за 21 год покойным лидером американского хит-парада.