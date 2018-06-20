Вселенная Star Trek пополнится новым сериалом и мультфильмом

Телекомпания CBS заключила пятилетний контракт с продюсером Алексом Куртцманом, который будет работать над съемками нового приключенческого сериала Star Trek («Звездный путь»), передает Reuters.

Куртцман, продюсировавший сериал «Звездный путь: Дискавери» и фильмы Джей Джей Абрамса «Звездный путь» и «Стартрек: Возмездие», займется продолжением сериала «Дискавери», созданием мини-сериала о космических странниках, а также съемками мультфильма.

Оригинальный сериал Star Trek впервые вышел в 1966 году на NBS. Сюжет сериала рассказывал о научно-исследовательской миссии экипажа корабля «Энтерпрайз», изучающего Млечный путь в далеком будущем. Главных героев в сериале сыграли Уильям Шатнер (капитан Джеймс Кирк) и Леонард Нимой (офицер-вулканец Спок).