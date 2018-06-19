Помощница Кобзона назвала дату его выписки из больницы

Народный артист СССР, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон может быть выписан из больницы уже во вторник, 19 июня, сообщила в беседе с РИА «Новости» помощница депутата Варвара Виноградова.

«Замечательное состояние, оснований для беспокойства о его жизни у нас нет», — поделилась Виноградова деталями о самочувствии эстрадного исполнителя.

Реклама

Ранее пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила о его госпитализации, отметив, что он нездоров. Его супруга рассказала, что у артиста «все по плану».

Сам Иосиф Кобзон в ответ на вопрос о своей госпитализации попросил журналистов обращаться за комментариями в свой офис.