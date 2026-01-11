Размер шрифта
Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

РИА Новости: в Мурманске встретили первые после полярной ночи рассвет
Telegram-канал «Администрация города Мурманска»

Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи, длившейся 40 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на улице в этот момент было -26°C. Жители города собрались на самой высокой сопке Мурманска – Солнечной горке. Традиция появилась в 2007 году.

С тех пор ежегодно встречать первые лучи солнца собираются несколько сотен человек.

«Участники акции «Первый рассвет» пили морошковый чай, пели песни, водили хороводы, играли в подвижные игры», — говорится в публикации.

В конце декабря Московский планетарий сообщал, что астрономическая весна наступит в России в 17:46 мск 20 марта.

Ученые пояснили, что именно этот момент произойдет весеннее равноденствие. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы. В Южном же полушарии наступит астрономическая осень.

Равноденствие наблюдается два раза в год — в сентябре и марте. В эти дни продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова. Солнце находится над и под горизонтом ровно по 12 часов.

Ранее ученые рассказали, почему глаза оленей меняют цвет зимой.

