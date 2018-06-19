В США неизвестные застрелили еще одного молодого рэпера

21-летний рэпер Джимми Уопо (Jimmy Wopo) был застрелен в американском Питтсбурге, сообщает Billboard.

Неизвестные выстрелили в музыканта и его спутника, когда он был за рулем своего автомобиля Mazda и остановился на перекрестке. Смерть Джимми Уопо, настоящее имя которого Трэвон Смарт, уже подтвердил его агент Тейлор Мэглин. У погибшего осталась трехлетняя дочь.

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Известно, что ранее Джимми Уопо уже подвергался нападениям — прессе он признавался, что у него есть два огнестрельных ранения.

Спутник рэпера находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.

За несколько часов до инцидента в Майами был застрелен 20-летний рэпер XXXTentacion, преступники забрали из его машины сумку Louis Vuitton и скрылись на автомобиле.