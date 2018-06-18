Стали известны подробности госпитализации Кобзона

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон самостоятельно обратился в московский онкоцентр с жалобами на ухудшение состояния здоровья, сообщает StarHit.

По данным издания, врачи предложили Народном артисту остаться на обследование, после чего он занял одну из палат хирургии на 18 этаже.

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Ранее супруга Кобзона рассказала журналистам, что нет причин беспокоиться за здоровье ее мужа.

В 2004 году у Иосифа Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание, в 2005 году ему сделали первую операцию. Артист находится под наблюдением врачей и регулярно проходит плановые осмотры.