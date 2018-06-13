Хазанов рассказал о работе над новым мультфильмом о попугае Кеше

Актер Геннадий Хазанов в беседе с РИА «Новости» сообщил, что пока ждет сценария продолжения мультфильма о попугае Кеше.

«Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал», — поделился Хазанов.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» намерен завершить производство пилотного короткометражного фильма о попугае Кеше до конца 2018 года.

Мультсериал «Возвращение блудного попугая» по сценарию Александра Курляндского впервые вышел на экраны в середине 1980-х, а в 2000-х было снято три эпизода-продолжения. Главную роль в оригинальной трилогии озвучивал Геннадий Хазанов.