Трамп обвинил Де Ниро в низком интеллекте после нецензурной речи

Президент США Дональд Трамп заявил, что у актера Роберта Де Ниро «очень низкий» IQ (коэффициент интеллектуального развития) в ответ на публичную матерную речь последнего в адрес американского президента. Об этом Трамп написал в твиттере.

Ранее сообщалось, что Де Ниро нецензурно выругался в адрес Трампа во время церемонии вручения театральных премий «Тони».

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«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах слишком много получал по голове от настоящих боксеров», — написал Трамп.

Президент отметил, что он смотрел его выступление на «Тони» и предположил, что актер не оправился от этих ударов. По его мнению, Де Ниро не понимает экономические выгоды, которые приносит актуальная политика США и призвал актера «проснуться».