В Москве попал в больницу поэт Дементьев

Советский и российский поэт Андрей Дементьев находится в одной из больниц Москвы из-за простуды. Об этом РИА «Новости» рассказала его супруга Анна Пугач.

По ее словам, Дементьев чувствует себя нормально, а накануне выступал на радио.

«Он простыл, а впереди были праздники, поэтому мы решили для профилактики положить его в больницу, так как возраст уже немолодой», — пояснила Пугач.

Ранее стала известна дата выписки из больницы Алексея Малобродского. Его должны выписать из больницы 8 июня. Басманный районный суд перенес на 9 июня заседание по вопросу по вопросу ограничения срока ознакомления Малобродского с материалами уголовного дела о хищении бюджетных средств.