Медведев: творчество Пушкина — источник силы для русской культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пушкинским днем – Днем русского языка, который отмечается ежегодно в день рождения писателя и поэта Александра Пушкина, 6 июня.

Медведев в поздравительной телеграмме напомнил, что эта дата выбрана неслучайно. «Именно Пушкин открыл для России и мира красоту русского слова, создал новую литературу», — написал в обращении премьер, добавив, что на идеях Пушкина выросли целые поколения русских литераторов.

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«И по сей день творчество Пушкина – источник силы для российской культуры», — уверен Медведев.

В поздравлении глава правительства подчеркнул, что благодаря Пушкину и другим знаковым фигурам отечественной литературы русский язык шагнул далеко за пределы России.

По мнению Медведева, россиянам необходимо беречь «базовые настройки» языка, грамотную русскую речь, несмотря на то, что язык меняется все время, в частности, вместе с меняющимися политическими и экономическими реалиями.