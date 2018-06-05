Путин назвал соперника Эрмитажа

Президент России Владимир Путин заявил, что Музей истории искусств в Вене можно считать соперником петербургского Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление российский лидер сделал после посещения торжественной церемонии открытия выставки «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» венского Музея истории искусств.

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«Мне было интересно посмотреть сам музей. Раньше мне казалось, что у Эрмитажа вообще нет соперников. Я понимаю теперь, что соперники есть», — сказал Путин.

5 июня Путин провел встречу с австрийским президентом Александером ван дер Белленом. По ее итогам, в частности, он заявил, что Европа заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Россией.