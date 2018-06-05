Орейро спела в Москве песню о Чебурашке

Уругвайская певица и актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро исполнила в Москве «Песенку Чебурашки» из советского мультфильма «Крокодил Гена».

Артистка прибыла в Россию на презентацию своей песни United by Love, написанной к чемпионату мира – 2018 и не смогла скрыть, что ей очень нравится мелодия композитора Владимира Шаинского. «Есть песня, которая очень нравится и мне, и моему сыну. Это песня «Чебурашка», — цитирует ТАСС Орейро, после признания напевшую песенку.

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Также Наталия Орейро призналась, что готова к совместному творчеству с российскими исполнителями.

Ранее сообщалось, что Орейро назвала самого, на ее взгляд, сексуального футболиста сборной России.