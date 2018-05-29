Полиция задержала похитителей костюмов Киркорова

Полиция задержала двух школьников, которые похитили сценические костюмы певца Филиппа Киркорова, передает РИА «Новости» заявление управления МВД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили сценические костюмы, которые используются в шоу Киркорова. Их стоимость оценили в $11 тыс.

Реклама

«Установлено, что хищение совершили двое подростков 15-ти лет, учащиеся местной школы. Вечером 27 мая они проникли в фургон через боковую дверь и похитили 8 костюмов — 4 красного и 4 черного цвета», — говорится в заявлении ведомства.

Представители правоохранительных органов рассказали, что на следующий день подозреваемые принесли костюмы в школу, где проходили экзамены. В данный момент костюмы изъяты, по факту происшествия проводится проверка.

Отмечается, что ранее подростки не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Сам Киркоров заявлял, что пропажа костюмов не испортила его радужного настроения.