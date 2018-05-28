Третьяковская галерея хочет убрать алкоголь из ресторана при музее

Иван Грозный убивает своего сына, репродукция Илья Репин, Государственная Третьяковская галерея

Третьяковская галерея намерена потребовать убрать алкоголь из ресторана при музее после инцидента с картиной Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», пишет агентство «Москва» со ссылкой на директора галереи Зельфиру Трегулову.

По словам Трегуловой, на территории Третьяковской галереи нет ни одного кафе или ресторана в собственности музея — это арендаторы, в ресторане одного из которых есть алкогольные напитки. «Сейчас мы будем разговаривать с ними, чтобы алкоголь оттуда убрали. Ресторан — это отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть», — поделилась Трегулова.

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25 мая мужчина столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно и раму картины Репина, объяснив свой поступок алкогольным опьянением и, на его взгляд, недостоверным отображением исторических событий на картине. Сейчас произведение искусства находится на реставрации, а против мужчины возбуждено уголовное дело.

Министерство культуры высказалось о возможном наказании для вандала, повредившего картину Ильи Репина.