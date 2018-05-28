Третьяковская галерея хочет убрать алкоголь из ресторана при музее

Третьяковская галерея намерена потребовать убрать алкоголь из ресторана при музее после инцидента с картиной Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», пишет агентство «Москва» со ссылкой на директора галереи Зельфиру Трегулову.

По словам Трегуловой, на территории Третьяковской галереи нет ни одного кафе или ресторана в собственности музея — это арендаторы, в ресторане одного из которых есть алкогольные напитки. «Сейчас мы будем разговаривать с ними, чтобы алкоголь оттуда убрали. Ресторан — это отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть», — поделилась Трегулова.

Реклама

25 мая мужчина столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно и раму картины Репина, объяснив свой поступок алкогольным опьянением и, на его взгляд, недостоверным отображением исторических событий на картине. Сейчас произведение искусства находится на реставрации, а против мужчины возбуждено уголовное дело.

Министерство культуры высказалось о возможном наказании для вандала, повредившего картину Ильи Репина.