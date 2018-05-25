Харви Вайнштейн освобожден под залог

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Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был отпущен из полицейского участка под залог, сообщает USA Today со ссылкой на его адвоката Бенджамина Брэфмана.

Брэфман заявил, что его подзащитный согласился носить отслеживающее устройство. Также адвокат продемонстрировал журналистам чек об уплате $1 млн залога.

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Отмечается, что продюсеру предъявили обвинения по двум эпизодам изнасилования. Отдел полиции Нью-Йорка также поблагодарил всех, кто рассказал о домогательствах Вайнштейна, за мужество и желание добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка.