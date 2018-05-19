Еслямова получила в Каннах награду за лучшую женскую роль

Награду за лучшую женскую роль на Каннском фестивале получила актриса из Казахстана Самал Еслямова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Еслямова сыграла в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка».

«Это очень большое событие в моей жизни», — сказала Еслямова во время награждения.

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Она также поблагодарила режиссера кинокартины.

Ранее сообщалось, что японский режиссер Хирокадзу Корэеда стал обладателем главной награды Каннского кинофестиваля «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки». Гран-при фестиваля получил американский режиссер Спайк Ли за кинофильм «Черный клановец», а приза жюри удостоилась режиссер Надин Лабаки за фильм «Капернаум». Польский режиссер Павел Павликовски получил награду за лучшую режиссуру. Речь идет о картине «Холодная война».