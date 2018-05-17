Экс-замминистра культуры Пирумову предъявили обвинения по делу о хищениях

Бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову предъявлено обвинение по делу о хищении 450 млн руб. при строительстве зданий «Государственного Эрмитажа». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Пирумову уже предъявлено обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Пирумова обвиняют в заключении государственного контракта без реального намерения его исполнить.

Следователи также задержали по этому делу руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова.

Ранее сообщалось, что Пирумова задержали в связи с уголовным делом о хищениях.