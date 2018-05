Главным героем сериала «Властелин колец» станет молодой Арагорн

Компания Amazon выбрала короля Арагорна главным героем первого сезона сериала «Властелин колец» по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина, сообщает портал /Film со ссылкой на собственный источник.

Сюжет будет сконцентрирован на ранних годах персонажа, которого в киноэкранизации «Властелина колец» Питера Джексона сыграл Вигго Мортенсен. Официального подтверждения этому в Amazon пока не дали.

Ранее стало известно, что сериал по мотивам романа-эпопеи Толкина продлится как минимум пять сезонов. На его съемки планируется потратить $1 млрд. Есть также некие «материалы из полнометражных экранизаций» Питера Джексона, которые будут использованы при создании сериала.

