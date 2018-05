Песков рассказал об отношении Путина к воссоединившейся группе ABBA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что главе государства Владимиру Путину нравятся некоторые песни шведской группы ABBA, пишет РИА «Новости».

«Я знаю, что президенту какие-то песни ABBA нравятся, но сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли президенту нравится творчество этих музыкантов.

В конце апреля шведский коллектив ABBA сообщил о записи новых песен после 35-летнего перерыва. Одна из них, I still have faith in you, должна в декабре прозвучать на британском канале BBC и американском NBC. Новые песни станут частью тура виртуальных «аватаров» участников группы. Живых выступлений ABBA не планирует.