Юлия Самойлова возглавила «Бессмертный полк» в Лиссабоне

Российская участница песенного конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова возглавила акцию «Бессмертный полк» в Лиссабоне, сообщает «Говорит Москва».

В столице Португалии в памятном шествии, приуроченном к окончанию Второй мировой войны, приняли участие более 500 человек. На улицы вышли горожане, держащие в руках портреты своих родственников и близких, погибших на войне.

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Мероприятие было проведено при помощи мэрии Лиссабона, после окончания шествия для участников и горожан был организован концерт филармонического оркестра.

Юлия Самойлова будет участвовать в конкурсе «Евровидение», церемония открытия которого прошла 6 мая. Девушка представит на музыкальном соревновании Россию с песней I Won't Break.