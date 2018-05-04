Украинский участник «Евровидения» забыл родной язык и перешел на русский

21-летний украинский участник международного песенного конкурса «Евровидение» Melovin на пресс-конференции от волнения забыл родной язык, пишут «Вести.Ru».

Молодой человек, настоящее имя которого — Константин Бочаров, как выяснилось на конференции, не знает украинского языка и предпочитает говорить на русском.

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Для пресс-конференции он заготовил речь, но первые же вопросы журналистов заставили его сбиться на русский, и ему пришлось воспользоваться услугами переводчицы. Известно, что Константину по решению украинских властей «Евровидения» было запрещено общаться с прессой на русском языке.

Ранее российская претендентка на победу в «Евровидении» Юлия Самойлова провела свою первую репетицию в Лиссабоне, где в этом году будет проходить шоу.