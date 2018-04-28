В Сети набирает популярность «синий» клип Киркорова с Бузовой и Гнойным
Накануне в шоу «Вечерний Ургант» был представлен клип на новую песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Опубликованный на YouTube ролик за первые пять часов набрал более 615 тыс. просмотров.
В ролике о вечеринках и алкоголе Киркоров предстает в образе рэпера Фейса. Кроме него, в кадре появляются Ольга Бузова в роли кассирши, Григорий Лепс в образе бомжа, рэпер Гнойный в качестве представителя клубной молодежи, «многодетный отец» Тимати и маленький сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, пьющий «вино» из бутылки.
Сейчас пользователи соцсетей разбирают клип на скриншоты с хмурым лицом Киркорова и шутят. «Российская экранизация Гарри Поттера, где Снейпа играет Киркоров», «Мое настроение сегодня — Филипп Киркоров», «Это чувство, когда Киркоров в свои годы отжигает в своем клипе круче, чем я в свои 20», — пишут в твиттере.
В марте Филипп Киркоров устроил мини-концерт на выборах президента России в Литве.
Сегодня у нас в гостях актёр Константин Хабенский, который дебютировал в качестве режиссёра с фильмом «Собибор». Также в студии Филипп Киркоров, который эксклюзивно представит свой новый клип в нашей программе!— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 27 апреля 2018 г.
Смотрите #ВечернийУргант в полночь на Первом! pic.twitter.com/zyzN6WXD71