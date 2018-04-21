Умерла Нина Дорошина

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Народная артистка РСФСР актриса Нина Дорошина скончалась в Москве на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

По данным телеканала РЕН ТВ, 20 апреля Дорошиной вызвали «скорую» из-за жалоб на боль в груди, однако артистка отказалась от госпитализации.

Дорошина была наиболее известна по роли Надежды в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Также она играла в фильмах «Человек родился», «Первый эшелон», «Неповторимая весна», «По семейным обстоятельствам» и других. С 1959 года Дорошина работала в театре «Современник», с 1981 года она преподавала в театральном училище имени Щукина. В 2010 году актриса была награждена Орденом Дружбы.