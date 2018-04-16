Помощница Иосифа Кобзона раскрыла причины его госпитализации

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон в данный момент проходит плановое обследование и чувствует себя нормально, пишет РИА «Новости» со ссылкой на помощницу певца.

«Все у нас нормально, все хорошо. Это просто плановое обследование на один день», — пояснила помощница Кобзона.

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Основания беспокоиться за здоровье артиста возникли, когда один из телеканалов сообщил, что Кобзон был экстренно доставлен в одну из московских клиник из-за нарушения сердечных ритмов.

Ранее Жена народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла сообщения о госпитализации своего мужа. Вместе с тем после посещения артистом врачебной консультации СМИ сообщили, что Панкратов-Черный может потерять подвижность руки.