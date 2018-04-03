В новом «Простоквашино» услышали мелодию из игры Hotline Miami

Зрители первой серии «Возвращения в Простоквашино» услышали в мультфильме музыку из компьютерной игры Hotline Miami. Несколько секунд из композиции Crystals бостонского диджея M.O.O.N. звучат вместо сигнала вызова по скайпу на ноутбуке пса Шарика.

Hotline Miami — инди-игра 2012 года, где протагонист получает звонки на автоответчик и убивает всех в указанной локации. Шутер был удостоен высоких оценок критиков за визуальное оформление в стиле 1980-х и ретровейв-саундтрек.

Ранее киностудия «Союзмультфильм» опубликовала в соцсетях первую серию «Возвращения в Простоквашино» — продолжения мультфильма «Трое из Простоквашино», который был снят в 1978-м году по сценарию Эдуарда Успенского. Сравнение старого и нового «Простоквашино» в фотогалерее «Газеты.Ru».