Телеканалы меняют программу в день траура по погибшим в Кемерово
Российские телеканалы меняют программу в день траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службах каналов.
В частности, Первый канал снимает все развлекательные программы и рекламу.
«Россия 1» снимает всю рекламу (развлекательных программ в этот день в сетке не было).
«В день траура по погибшим при пожаре в Кемерове 28 марта из эфира НТВ и с сайта телекомпании будет снята вся реклама. Развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника», — говорится в комментарии НТВ.
«СТС Медиа» убирает рекламу и развлекательный контент со всех своих каналов. Вместо комедий и шоу будут показаны художественные фильмы (какие именно, станет известно позже).
РЕН ТВ снимает с эфира рекламу, развлекательные проекты и анонсы развлекательных программ. К эфиру готовится спецпроект «#Кемерово. Мы с тобой».
Ранее сообщалось, что в связи с трагическими событиями в Кемерово, где при пожаре в воскресенье, 25 марта, погибли и пострадали люди, российские теле- и радиоканалы поменяли режим работы на 26 марта.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.