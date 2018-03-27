Телеканалы меняют программу в день траура по погибшим в Кемерово

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Российские телеканалы меняют программу в день траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службах каналов.

В частности, Первый канал снимает все развлекательные программы и рекламу.

«Россия 1» снимает всю рекламу (развлекательных программ в этот день в сетке не было).

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«В день траура по погибшим при пожаре в Кемерове 28 марта из эфира НТВ и с сайта телекомпании будет снята вся реклама. Развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника», — говорится в комментарии НТВ.

«СТС Медиа» убирает рекламу и развлекательный контент со всех своих каналов. Вместо комедий и шоу будут показаны художественные фильмы (какие именно, станет известно позже).

РЕН ТВ снимает с эфира рекламу, развлекательные проекты и анонсы развлекательных программ. К эфиру готовится спецпроект «#Кемерово. Мы с тобой».

Ранее сообщалось, что в связи с трагическими событиями в Кемерово, где при пожаре в воскресенье, 25 марта, погибли и пострадали люди, российские теле- и радиоканалы поменяли режим работы на 26 марта.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.