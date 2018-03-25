Мединский поздравил работников культуры с праздником

Министр культуры России Владимир Мединский поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Чествуя сегодня работников культуры, мы отдаем должное людям талантливым, неординарным, творческим. Примите мои искренние поздравления. Сердечно желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!», — говорится в сообщении.

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Мединский также отметил, что на протяжении последних лет российская культура демонстрирует уверенный рост по всем направлениям.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников культуры с праздником.