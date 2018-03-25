«Черная пантера» стала самым кассовым супергеройским фильмом

Блокбастер компании Marvel «Черная пантера» собрал в прокате $624 млн, этот результат позволил ему стать самым кассовым супергеройским фильмом из когда-либо снятых. Об этом сообщает Rolling Stone.

Предыдущий рекорд принадлежал «Мстителям», которых выпустили в прокат в 2012 году — кинолента собрала $623 млн за все время проката. Права на этот фильм также принадлежат компании Marvel.

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Премьера фильма о чернокожих супергероях «Черная пантера» прошла 16 февраля.

Ранее сообщалось, что «Черная пантера» побила рекорд соцсети Twitter.