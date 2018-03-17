Новые «Мстители» установили первый рекорд
Лента «Мстители: Война бесконечности» установила свой первый рекорд, сообщает The Hollywood Reporter.
Она стала самым быстро продаваемым супергеройским фильмом в первые 24 часа предпродаж на сервисе билетов Fandango.
На установление этого достижения картине потребовалось шесть часов.
Реклама
«Мстители: Война бесконечности» — самая масштабная лента компании Marvel на данный момент. Она объединила героев всех франшиз ее супергеройской вселенной.
Ранее сообщалось, что новый трейлер «Мстителей» набрал 19,5 млн просмотров за сутки.