У Майли Сайрус требуют $300 млн за плагиат
У американской певицы Майли Сайрус и ее лейбла RCA Records требуют $300 млн за плагиат песни, сообщает Reuters.
Иск в суд США подал ямайский музыкант Майкл Мэй, выступающий под псевдонимом Flourgon.
Он утверждает, что хит Сайрус «We Can't Stop» 2013 года очень напоминает песню «We Run Things», записанную им в 1988-м.
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По словам Мэя, его композицию любят поклонники регги по всему миру.
Представители Сайрус пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что режиссер Гильермо дель Торо отреагировал на обвинения в плагиате в его фильме «Форма воды».