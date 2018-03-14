У Майли Сайрус требуют $300 млн за плагиат

У американской певицы Майли Сайрус и ее лейбла RCA Records требуют $300 млн за плагиат песни, сообщает Reuters.

Иск в суд США подал ямайский музыкант Майкл Мэй, выступающий под псевдонимом Flourgon.

Он утверждает, что хит Сайрус «We Can't Stop» 2013 года очень напоминает песню «We Run Things», записанную им в 1988-м.

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По словам Мэя, его композицию любят поклонники регги по всему миру.

Представители Сайрус пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что режиссер Гильермо дель Торо отреагировал на обвинения в плагиате в его фильме «Форма воды».