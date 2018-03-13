Руководство HBO пообещало гибель героев в финале «Игры престолов»

Руководство канала HBO пообещало гибель героев в финальном сезоне сериала «Игра престолов», сообщает Variety.

«Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере», – заявила старший вице-президент Франческа Орси, говоря о читке сценария.

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По ее словам, до того момента никто из актеров «Игры престолов» не видел нового текста, и во время прочтения один за другим они начали «погибать».

Орси также сказала, что финальному сценарию аплодировали стоя в течение 15 минут.

Ранее сообщалось, что создатели «Игры престолов» займутся «Звездными войнами».