Посол США в России: музыка и поэзия Высоцкого живут среди нас

Посольство США в России опубликовало в своем твиттере ответ американского посла в России Джона Хантсмана на вопрос о его любви к русской поэзии.

«Музыка — это та же поэзия. Владимира Высоцкого не стало в 1980 году, а его творчество до сих пор горячо любимо. Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день», — сказал Хантсман.

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Он также назвал образцами поэтического искусства песни Высоцкого «Песня о друге» и «Охота на волков».

Ранее сообщалось, что Хантсман попробовал чак-чак в Казани.