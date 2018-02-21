ФСБ раскрыла хищение десятков миллионов рублей в МДТ Петербурга

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли хищение средств, выделенных из бюджета на проектирование новой сцены Академического Малого Драматического Театра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По полученной информации, указанными лицами было похищено и присвоено не менее 45 млн. руб., выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического Малого Драматического театра — Театра Европы», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по 4 статьи 159 УК «мошенничество».