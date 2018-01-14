Режиссер «Стражей галактики 3» назвал дату выхода фильма

«Стражи Галактики. Часть 2» (Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017) Marvel Studios Inc.

Американский режиссер Джеймс Ганн рассказал, когда выйдет новая часть серии.

Об этом он написал в твиттере после вопроса поклонника.

«Выйдет в 2020», — ответил Ганн.

Ранее крупнейшая в мире база данных о кино IMDb назвала главные фильмы 2017 года.