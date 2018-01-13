КНДР отправит дирижера оркестра на переговоры с Южной Кореей

Северная Корея выступила с предложением провести переговоры с Сеулом на рабочем уровне по поводу деталей участия КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает агентство «Ренхап».

Отмечается, что Северная Корея согласилась направить на Игры помимо спортсменов, команду поддержки, а также художественную труппу. Переговоры на рабочем уровне в приграничном Пханмунджоме северокорейская сторона предлагает провести 15 января. КНДР отправит на переговоры четырех должностных лиц, включая дирижера оркестра.

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Ожидается, что стороны обсудят маршрут поездок представителей КНДР, размещение и другую логистику.

Южнокорейские власти рассматривает вопрос о том, как транспортировать и размещать делегацию Севера таким образом, чтобы это не нарушало многоуровневые международные санкции.

Ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея начали переговоры на высоком уровне.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул готов к переговорам с Пхеньяном на высшем уровне, в том числе к встрече южнокорейского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына.